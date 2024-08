Smantellata rete di spaccio tra Pesaro, Urbino e Rimini

agenzia

11 indagati, 6 in carcere, 4 ai domiciliari e 1 obbligo di firma

URBINO, 31 AGO – I carabinieri della Compagnia di Urbino, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’importante operazione antidroga che ha portato alla disarticolazione di una estesa rete di spaccio attiva in diversi comuni della provincia di Pesaro e Urbino con ramificazione nella provincia di Rimini. Complessivamente l’operazione ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 11 indagati sei in custodia cautelare in carcere, quattro arresti domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la sala briefing della Compagnia dei Carabinieri di Urbino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA