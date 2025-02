Smartphone si incendia ed esplode, donna ustionata nel Tarantino

agenzia

E' un'operatrice sanitaria. Dimessa dopo cure al pronto soccorso

MANDURIA, 05 FEB – Un’operatrice sanitaria di 27 anni, dipendente di un’azienda privata, ha riportato ustioni di primo e secondo grado al fianco e a una mano per l’esplosione del telefono cellulare che aveva in tasca e che avrebbe preso fuoco. Il fatto è accaduto a Manduria. La donna, di 27 anni, è stata medicata, secondo quanto si apprende da fonti dell’Asl, all’ospedale Giannuzzi e poi dimessa. In seguito si sarebbe recata volontariamente al Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi per una consulenza.

