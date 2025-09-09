Smartphone spenti, al via domeniche detox per adolescenti

agenzia

In Emilia Romagna ,giornate in parchi, musei e spazi pubblici

BOLOGNA, 09 SET – Prima domenica ‘detox’ digitale per gli adolescenti dell’Emilia-Romagna il 12 ottobre: l’iniziativa, che si ripeterà una volta al mese fino a maggio 2026, prevede di spegnere smartphone e dispositivi per trascorrere la giornata all’aperto o in musei, biblioteche e spazi pubblici. Lo ha annunciato l’assessora regionale Isabella Conti. La domenica detox nasce dal confronto con professionisti e famiglie durante gli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza organizzati dalla Regione lo scorso maggio. L’obiettivo è favorire “il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente, senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali” attraverso eventi, laboratori e incontri. L’iniziativa fa parte di un pacchetto da 8,35 milioni che la Regione mette in campo per adolescenti e preadolescenti: oltre 2,3 milioni per il contrasto alla povertà educativa minorile, 800mila euro per progetti culturali e sportivi, 700mila per l’educazione digitale, 2,5 milioni per presidi di orientamento scolastico e 2 milioni per la sperimentazione di “scuole aperte”. “Rafforzare le reti educative e sociali, aprire le scuole oltre l’orario curricolare, promuovere la partecipazione e il benessere psicologico – dice Conti – sono alcune delle iniziative con cui la Regione ribadisce il proprio impegno concreto a favore dei ragazzi e delle ragazze, investendo risorse e immaginando interventi che non hanno precedenti per ampiezza e qualità”. L’assessora ha sottolineato l’obiettivo di costruire “una vera e propria politica regionale per l’adolescenza e la preadolescenza, integrata, strutturale e radicata nei territori”.

