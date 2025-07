Smottamenti in Val Ferret, slitta a domani riapertura strada

agenzia

Scatta pulizia alvei torrenti, oggi due finestre di transito

AOSTA, 21 LUG – Inizialmente prevista per la tarda mattinata di oggi, slitta a domani la riapertura al transito della strada comunale della Val Ferret, a Courmayeur, chiusa da ieri sera a seguito di alcuni smottamenti. Lo comunica l’amministrazione della cittadina ai piedi del Monte Bianco. Dopo una valutazione dei tecnici, che hanno sorvolato in elicottero la zona, è stato deciso, d’accordo con la commissione idrogeologica, di pulire gli alvei dei torrenti nella zona Meyen-Pra Sec per tutta la giornata di oggi. I dipendenti delle attività e gli ospiti delle strutture potranno per oggi transitare in salita e discesa durante due finestre orarie: dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18 alle 18.30. Nella tarda serata di ieri erano state fatte transitare in discesa una cinquantina di persone. Tra gli smottamenti che si sono verificati dopo le perturbazioni di ieri risultano un’esondazione di fango a La Palud, una colata detritica a Praz Moulin e alcune colate sulla strada di accesso al Rifugio Elena. Nella vicina Val Veny non ci sono segnalazioni particolari, ma per sicurezza è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale la pista camionabile della vallata.

