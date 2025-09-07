Soccorre amico in difficoltà con l’auto poi viene trovato morto

agenzia

Tragedia nel Maceratese, 58enne forse stroncato da un malore

CESSAPALOMBO, 07 SET – Va a soccorrere l’amico che era in difficoltà con un mezzo fuoristrada in una strada di montagna, per il ritorno prende una direzione diversa dall’altro e poi viene ritrovato morto vicino al proprio mezzo, probabilmente a causa di un malore. E’ accaduto ieri sera, verso le 21.30 nella zona di San Liberato a Cessapalombo (Macerata): la vittima è un 58enne della zona. A far scattare le ricerche era stato proprio l’uomo che era stato soccorso dalla vittima, preoccupato dal fatto di non essere più riuscito a contattarlo dopo che gli aveva prestato aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la ricerca del 58enne scomparso che non aveva fatto rientro nella propria abitazione: in azione i pompieri da Tolentino e Macerata, supportati da personale cinofilo e dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Nella tarda nottata il 58enne è stato rintracciato quando era già privo di coscienza dal personale cinofilo nei pressi della propria auto. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del personale sanitario e medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di zona per tutti gli accertamenti del caso.

