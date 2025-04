Soccorrono un ciclista, scoprono ricercato per duplice omicidio

agenzia

Portato in carcere a Cesena un cittadino pakistano

CESENA, 17 APR – Soccorrono un ciclista e scoprono un pluriomicida. E’ accaduto ieri a Cesena, dove una pattuglia della volante della Polizia è intervenuta in un incidente stradale che vedeva coinvolto anche un ciclista che si stava recando al lavoro. Gli agenti dopo averlo soccorso hanno provveduto, come avviene in questi casi, a identificarlo. E’ così emerso che sull’uomo, un cittadino pakistano, pende un mandato di ricerca internazionale, in quanto condannato nel suo paese per duplice omicidio. La vicenda risale al 2019, quando l’uomo, insieme ad un complice, avrebbe ucciso a colpi di pistola due persone in un villaggio del distretto del Sialkot. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole e l’uomo sarebbe quindi fuggito all’estero per evitare il carcere che per quel reato in Pakistan prevede l’ergastolo. L’uomo era in Italia da diversi mesi e nell’ultimo periodo si era stabilizzato a Cesena, dove aveva anche trovato lavoro. Attualmente, per evitare il pericolo di fuga, si trova in carcere, in attesa dell’arrivo dal Pakistan della richiesta di estradizione.

