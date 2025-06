Soccorsa barca a vela con 61 migranti, tra loro 9 minori

agenzia

Operazione Guardia di finanza e Guardia costiera di Crotone

Sessantuno migranti, tra cui nove minori non accompagnati e cinque donne, sono stati soccorsi la scorsa notte dalla Guardia costiera al largo di Crotone. Il gruppo viaggiava a bordo di una barca a vela salpata circa cinque giorni fa dalla Turchia e intercettata nella tarda serata di ieri da un’unità della Guardia di finanza a circa 12 miglia nautiche dalla costa calabrese. Considerata la pericolosità delle condizioni di navigazione, è stato disposto l’intervento Sar (Search and rescue), coordinato dalla Capitaneria di porto di Crotone. Tutti i migranti sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp 321, che ha fatto rotta verso il porto di Crotone, dove è approdata poco dopo la mezzanotte. Le operazioni di sbarco sono state gestite, con il coordinamento della Prefettura di Crotone, dall’Ufficio immigrazione della Questura, con il supporto del gabinetto della Polizia scientifica. I migranti, provenienti prevalentemente da Iran, Iraq e Afghanistan, sono stati sottoposti a una prima valutazione delle condizioni fisiche da parte del team dell’Ufficio vulnerabilità dell’Azienda sanitaria provinciale, che ha riscontrato condizioni generali di salute buone. Accolti dai volontari della Croce rossa, i migranti sono stati successivamente trasferiti nel centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto per l’avvio delle procedure di identificazione.

