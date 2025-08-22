Soccorsa barca in avaria con 7 persone al largo di Ostia

agenzia

Intervento di tre ore della Capitaneria di porto di Fiumicino

FIUMICINO, 22 AGO – Una barca a vela di circa 15 metri, con un motore in avaria, e’ stata soccorsa e recuperata nella tarda serata di ieri dalla Capitaneria di porto di Roma Fiumicino. L’ imbarcazione e’ stata portata in sicurezza, con qualche difficoltà dovuta al mare mosso ed al forte vento, all’interno del porto turistico di Roma, ad Ostia. A bordo 7 persone, delle quali due adulti, due bambini e tre ragazzi, tutti in buone condizioni. La barca, con problemi anche alla randa, la vela principale, per cui non sarebbe riuscita a navigare neanche veleggiando, aveva provato ad ancorarsi in attesa dei soccorsi, ma ha iniziato ad arare. La motovedetta classe 800 della Capitaneria l’ha portata all’ interno del porto dove, aiutata dal personale del Marina, è stata accostata al molo in sicurezza. L’operazione di soccorso durata circa tre ore, e’ terminata intorno alle 21.50. E’ il secondo salvataggio, in tre giorni, di una barca con avarie al motore che viene condotta dalla guardia costiera a largo tra Ostia e Fiumicino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA