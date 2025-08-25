Soccorsa una tartaruga Caretta Caretta alle Isole Tremiti

agenzia

Operazione della Guardia di Finanza di Termoli

ISOLE TREMITI, 25 AGO – Avvistano una tartaruga marina Caretta Caretta nel mare delle Isole Tremiti piena di parassiti e la soccorrono per poi affidarla al personale specializzato del Centro di recupero di Manfredonia per le immediate cure. Protagonisti dell’episodio, gli uomini del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli in servizio nel mare delle Diomedee. La testuggine di circa 1 anno e 20 centimetri di lunghezza al carapace, è stata notata nella tarda mattinata di ieri da alcuni diportisti a bordo di un motoveliero. Questi hanno lanciato l’allarme, subito raccolto dalle Fiamme Gialle. I finanzieri della Stazione Navale, a bordo della motovedetta, hanno recuperato la tartaruga notando la presenza di numerosi parassiti, in particolare balani (denti di cane), che rendevano l’animale sofferente. Il report video inviato agli operatori del Centro di recupero tartarughe marine di Manfredonia ha trovato conferma nella necessità di un intervento urgente. E così i militari hanno trasportato la Caretta Caretta al porto di Termoli dove è stata affidata alle cure del personale specializzato.

