Soccorsi da vigili del fuoco 12 operai bloccati su piattaforme

Intervento su un viadotto dell'autostrada del Mediterraneo

COSENZA, 08 LUG – Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza e del Distaccamento di Rende, insieme alle unità specializzate Speleo alpino fluviali (Saf), sono intervenute oggi pomeriggio per soccorrere 12 operai di una ditta titolare di un subappalto per l’Anas rimasti bloccati su due piattaforme elevabili nel corso dei lavori di manutenzione di due piloni del viadotto “Friddizza”, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. I vigili del fuoco, con l’impiego delle tecniche Saf, hanno raggiunto i lavoratori bloccati, li hanno messi in sicurezza mediante imbracature speleo e li hanno guidati nella discesa controllata fino a un’area sicura “portando così a termine con successo l’intervento di recupero – riferisce un comunicato – senza ulteriori conseguenze. L’operazione si è conclusa in sicurezza, evitando anche possibili rischi dovuti alla permanenza prolungata in quota”.

