Soci Visibilia, ‘esposto sulla cessione società Santanchè’

Presentato in Procura Milano. Parte processo falso in bilancio

MILANO, 15 APR – Un esposto alla Procura di Milano sull’operazione che avrebbe dovuto portare Wip Finance, società svizzera ora sotto indagine amministrativa nel Paese elvetico, ad acquisire il 75% del capitale di Athena, che ha come soci Immobiliare Dani e Daniela Santanchè, e di conseguenza ad essere indirettamente socia di maggioranza assoluta di Visibilia Editore, del gruppo editoriale fondato dalla ministra, che ha dismesso le cariche nel 2022. Lo hanno depositato in queste ore in Procura i piccoli azionisti di Visibilia, capeggiati da Giuseppe Zeno e assistiti dall’avvocato Antonio Piantadosi, gli stessi che presentarono la denuncia, sia in sede civile che penale, che ha fatto scattare anche le indagini per falso in bilancio che hanno portato al processo per Santanchè ed altri. Processo che parte oggi a Milano davanti alla seconda sezione penale.

