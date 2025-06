Società fantasma croata per evadere tasse, indagato imprenditore

agenzia

Sottratti un milione e 700 mila euro

La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una frode fiscale, di carattere transnazionale, nel settore del commercio dei metalli ferrosi. Nel mirino è finita una società costituita in Croazia ed amministrata da un italiano. “La società in un breve lasso temporale avrebbe ricevuto cospicui bonifici, per oltre 1,7 milioni di euro, da parte di una società bresciana, a fronte dell’emissione di fatture per un imponibile totale del medesimo importo” fanno sapere le Fiamme gialle. I fondi, sarebbero stati trasferiti dal conto corrente aziendale a quello del proprio amministratore e successivamente prelevati fino all’azzeramento del saldo. Gli approfondimenti condotti dalle Fiamme gialle hanno accertato come la società croata non avrebbe in realtà avuto alcuna struttura imprenditoriale, in quanto senza una sede operativa e personale dipendente. E’ emerso un profitto illecito di 794.492 euro, derivante dalla presunta evasione di imposte dirette ed IVA. Il gip di Brescia ha emesso un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di importo pari al profitto illecito contestato, nei confronti della società bresciana e del suo amministratore, indagato per i reati di autoriciclaggio per aver reimpiegato i proventi illeciti derivanti dalla frode e per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA