‘Sofferenze inutili per 15mila fagiani’, allevamento sequestrato

agenzia

I forestali denunciano il titolare per maltrattamento di animali

MANTOVA, 11 LUG – Un allevamento con 15mila fagiani destinati alla caccia in molte province del nord Italia, è stato posto sotto sequestro dal gip di Mantova e il titolare è stato denunciato per maltrattamento di animali. I carabinieri forestali di Mantova, che hanno eseguito i provvedimenti, hanno accertato che agli animali veniva applicato un copri-becco che lesionava permanentemente la membrana nasale. Dalle indagini e dalle testimonianze raccolte dai forestali è stato accertato che questa pratica veniva eseguita senza alcuna anestesia e da personale non qualificato, causando ai fagiani inutili sofferenze.

