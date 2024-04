Sofia Goggia su Sette ha due piedi sinistri: sul web fioccano le battute

Giornali

Fra i primi ad accorgersi dell'errore del fotoritocco, proprio la vincitrice di quattro Coppe del Mondo

Un “inciampo” del fotoritocco utilizzato per la copertina di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, dedicata a Sofia Goggia, con una coverstory dal titolo «Cadere e sognare il riscatto. Ho paura, ma rischierò ancora», sta suscitando l’ilarità del web. A scatenare le battute è l’immagine della campionessa stesa sul letto, che accanto al suo cane, Belle, viene mostrata con due piedi sinistri. Fra i primi ad accorgersene proprio la vincitrice di quattro Coppe del Mondo, che sui social ha commentato: «Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della “nonna” (non mia) Carla in gastronomia” aggiungendo un video nel quale scherza con la signora al supermercato.