Sofia Viola: una 21enne napoletana che somiglia alla Loren è Miss Mondo Italia 2025

Reginetta di bellezza

Cresciuta a Pozzuoli, la giovane aveva tentato anche il concorso di Miss Italia ma senza fortuna

Sofia Viola, 21 anni, è la neo Miss Mondo Italia 2025. Deterrà l’importante scettro di reginetta di bellezza nell’attesa, fra due anni, di concorrere a quello che è considerato il concorso di bellezza internazionale per eccellenza e cioè Miss Mondo.

Sofia intanto ha spuntato il titolo di Miss Mondo Italia sbaragliando, due giorni fa, a Gallipoli, ben 30 concorrenti. Lei, che in alcune pose ricorda Sofia Loren con cui condivide anche la crescita a Pozzuoli, non ci aveva creduto abbastanza. Fa la modella, vuole fare l’attrice ma l’esperienza, non vincente, a Miss Italia nel 2023 dove era arrivata con la fascia di Miss Campania, l’aveva un pò scoraggiata. Sarebbero stati i suoi genitori a convincerla a partecipare al concorso di Miss Mondo Italia e questa volta il titolo conquistato è stato ancor più prestigioso.