Soldi da anziani ospiti in residenze, infermiera ai domiciliari

Per la Finanza si è appropriata indebitamente di 100mila euro

ANCONA, 12 AGO – Sfruttava le condizioni di disagio fisico e psicologico delle persone ospitate nelle residenze per anziani, chiedendo soldi ai parenti o ai tutori per spese su medicine e vestiti che invece usava per le sue esigenze personali. Un’infermiera attiva nell’entroterra pesarese – che secondo la Guardia di finanza di Pesaro Urbino avrebbe percepito indebitamente fino a 100mila euro – è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di furto e peculato. Secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, per rendere ancor più credibile il suo comportamento e non destare sospetti su parenti e tutori, l’infermiera si faceva accreditare somme di denaro sulle proprie carte e il proprio conto corrente postale attraverso ricariche e bonifici tracciabili che, tuttavia, erano utilizzati, quasi interamente, per le sue spese.