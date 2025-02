Soldi e documenti falsi, scoperta rete dark web e Telegram

agenzia

Gdf, tre arresti, 11 canali oscurati e 115mila euro sequestrati

BOLOGNA, 14 FEB – Vendeva sul “dark web” e su Telegram banconote false in euro (oltre 10mila quelle commercializzate), documenti falsi e droga. Per pagare i servizi offerti, i clienti utilizzavano criptovalute. È l’attività della rete smantellata da un’operazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, in sinergia con Europol e polizia spagnola. Indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, che hanno portato a tre arresti, 11 canali Telegram oscurati e al sequestro di 115mila euro. Tra le criptovalute sequestrate anche la ‘Doge’, lanciata da Elon Musk. I finanzieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Forlì nei confronti di tre soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato relative all’introduzione e spendita nel territorio dello Stato di banconote false, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti falsi, commercio di farmaci pericolosi per la salute pubblica, riciclaggio e autoriciclaggio.

