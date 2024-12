Soldi per non fare le multe, un poliziotto arrestato a Matera

agenzia

L'assistente capo è accusato di concussione continuata

MATERA, 23 DIC – Con l’accusa di concussione continuata, un assistente capo in servizio alla Questura di Matera è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine svolta dalla Polizia e coordinata dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi che ha richiesto il provvedimento emesso dal gip. Secondo gli investigatori, il poliziotto, in almeno dieci casi, durante controlli effettuati su veicoli commerciali lungo le strade della provincia materana, avrebbe chiesto soldi agli autotrasportatori per omettere violazioni che avrebbero portato a multe e al ritiro dei documenti di circolazione. In un episodio, il poliziotto avrebbe chiesto a un autotrasportatore di effettuare un bonifico immediato a suo favore di 300 euro, con un successivo messaggio che “lasciava intendere – è specificato in un comunicato firmato dal procuratore di Matera, Alessio Coccioli – la chiusura della questione in cambio della somma versata”.

