Meteo

Oggi nubifragi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Alpi e Prealpi

Sole e caldo al sud, 5 giorni di temporali al nord. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il ciclone extratropicale, in approfondimento davanti al Galles e diretto verso la Normandia, oscillerà, infatti, su questa posizione atlantica per 3-4 giorni, senza spostarsi significativamente. Questo comporterà maltempo a più riprese al nord, mentre sul resto del Paese, specialmente al meridione, sembrerà estate. Nelle prossime ore sono previsti nubifragi tra Valle d’Aosta, Piemonte e zone alpine e prealpine, mentre piogge sparse interesseranno il resto del settentrione. Al centro troveremo qualche nuvola in più in Toscana e dal pomeriggio anche sul versante adriatico che potrebbe risentire dei temporali sugli Appennini.