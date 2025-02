Meteo

Da venerdì maltempo, nel weekend temperature rigide e neve

Sole e temperature sopra la media fino a domani. Da venerdì torna il maltempo e, nel weekend, previste poi nel Nordovest freddo e neve a tratti anche in pianura. Probabile anche una nuova fase di maltempo tra Sardegna e Sicilia. E’ quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it “Nelle prossime ore – spiega – l’Anticiclone delle Azzorre ci illuderà con valori termici quasi primaverili, fino a massime di 16-17°C da Nord a Sud: solo al mattino resisteranno temperature anche vicino agli zero gradi nei fondovalle centro settentrionali”. Da venerdì, una massa d’aria fredda proveniente dalla Russia lambirà le Alpi e porterà un peggioramento.