Sole fino a venerdì, poi probabili nevicate al Nord

Meteo

Intanto ancora nuvole al Sud e nebbia sulla Pianura Padana

Il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre regala giornate di sole e cielo sereno, anche se in Calabria e Sicilia continuano a esserci nuvole e c’è nebbia sulla Pianura Padana. La situazione potrebbe probabilmente cambiare a partire da venerdì 7 febbraio, con probabili nevicate a Nord che solo l’aggiornamento dei modelli meteorologici nei prossimi giorni potrà confermare. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Nonostante il sole – si legge nella nota – le temperature scenderanno lievemente, complici correnti dai quadranti settentrionali a tratti moderate sulle regioni centrali”. Per mercoledì e giovedì si prevede tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma venerdì 7 febbraio “potrebbe nevicare in pianura sul Nordovest, specie in Piemonte, e a quote molto basse anche in Lombardia ed Emilia”. I modelli meteorologici indicano infatti “un movimento retrogrado di aria polare, da Ovest verso Est”, dalla Russia fino alla Francia, che venerdì potrebbe interessare anche l’Italia settentrionale. Si tratta, si rileva nella nota, di una tendenza “molto incerta”, che potrà essere confermata solo da modelli più aggiornati. Nel dettaglio: – Martedì 4: al Nord tempo stabile, locali nebbie; al Centro sole prevalente; al Sud nubi irregolari, piovaschi tra bassa Calabria e Sicilia. – Mercoledì 5: al Nord cielo poco nuvoloso, locali nebbie; al Centro bel tempo prevalente; al Sud soleggiato, nubi sparse in Sicilia. – Giovedì 6: al Nord cielo poco nuvoloso, locali nebbie; al Centro bel tempo prevalente; al Sud soleggiato, nubi sparse in Sicilia anche con locali piogge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA