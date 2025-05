Sondaggio Ipsos-Amref, 72% favorevole a legge su cittadinanza

agenzia

Per chi è nato o vive in Italia, sale a 82% per generazione Z

ROMA, 30 MAG – La legge per la concessione della cittadinanza italiana per stranieri piace al 61% dei rispondenti (-3% rispetto all’anno scorso). Più gradita l’opzione di concessione della cittadinanza italiana a figli di immigrati stranieri, nati in Italia o arrivati entro i 12 anni e che abbiano frequentato regolarmente le scuole nel nostro paese per almeno 5 anni: 72% percentuale che arriva all’82% tra la Gen Z. Emerge dal capitolo “l’Africa in Italia” dell’indagine Ipsos “Africa e salute: l’opione degli italiani” realizzata da Ipsos per Amref Italia. “Conosciamo da vicino – afferma Paola Crestani, presidente di Amref Italia – la ricchezza, le competenze e l’energia delle nuove generazioni: giovani nati o cresciuti in Italia, o arrivati qui dopo percorsi lunghi e spesso complessi. Sono parte integrante delle nostre comunità, contribuiscono ogni giorno allo sviluppo culturale, economico e sociale del Paese. Sarebbe importante poterli riconoscere come italiani non solo di fatto, ma anche di diritto, garantendo loro l’accesso alla cittadinanza. È una visione condivisa dalla maggioranza degli italiani secondo l’indagine che Amref ha commissionato ad Ipsos In attesa di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la proposta di ridurre da 10 a 5 anni il requisito di residenza legale e continuativa per accedere alla cittadinanza italiana rappresenta un progresso concreto”.

