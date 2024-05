Sondaggio Unicef, 17% dei giovani non sa delle elezioni Europee

agenzia

Il 68% ne è a conoscenza. Risultati durante il talk 'Eu-foria'

ROMA, 17 MAG – Il 68% ha risposto di sapere che nel prossimo mese di giugno ci saranno le elezioni Europee e il 17% ha detto di non saperlo. Il resto del campione ‘non ne ha sentito parlare’. E’ uno dei risultati di un sondaggio sulle prossime elezioni Europee realizzato attraverso la piattaforma digitale indipendente ideata e realizzata con il sostegno dell’Unicef, U Report Italia, che ha visto circa 1.700 ragazzi e ragazzi dai 14 ai 30 anni rispondere. Oggi, durante “Eu-foria, il talk dell’Unicef sull’Europa con le ragazze e i ragazzi” che il media partner ANSA trasmette sul suo sito, il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini e 27 ragazzi hanno presentato e commentato il sondaggio. Il 38% dei giovani è dell’avviso che le decisioni europee influenzino “molto” la propria vita e quella di molti altri; il 36% abbastanza; il 14% ha risposto no e 13% “non so”. Il 26% si è detto favorevole ad abbassare l’età per il diritto di voto a livello Europe, il 32% contrario; il 31% dipende dalla maturità individuale dei giovani, mentre il 12% non ha un’opinione definita; Alla domanda “cosa pensi dell’importanza del voto dei fuorisede nelle elezioni europee? Secondo te potrebbe rappresentare una rivoluzione anche nel sistema elettorale italiano?”: il 52% lo considera fondamentale; il 16% non crede faccia una grande differenza, il 14% ha dichiarato che dipende dalla percentuale di fuorisede rispetto alla popolazione totale, mentre il 18% non ha un’opinione chiara al riguardo. Mentre al quesito: “Il tuo voto deciderà quali deputati al Parlamento europeo ti rappresenteranno nell’elaborazione delle nuove leggi. Andrai a votare e se sì, quali temi influenzeranno il tuo voto?”: Il 37% ha detto che voterà il programma elettorale che preveda politiche per i giovani, il cambiamento climatico e la sostenibilità; il 39% voterà per il partito che sostenga inclusione giovanile e contrasti le diseguaglianze, l’8% non voterà perché non ha ancora 18 anni; il16% non voterà perché non interessato. Durante l’incontro viene presentato anche il Manifesto Unicef “Elezioni del Parlamento Europeo 2024 – Elezioni decisive per i bambini e i giovani nell’Unione europea e nel mondo” per richiamare l’attenzione di tutti i partiti e i candidati sulla necessità di intraprendere azioni di sostegno alla costruzione di una solida Europa sociale, che protegga e promuova i diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA