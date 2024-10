Sopravvissuta a Nova Festival, dolore per murale deturpato

agenzia

Opera a Milano in memoria delle vittime della strage di Hamas

MILANO, 08 OTT – “Mi brucia il cuore pensare che ci siano persone così malvagie là fuori”. Così Vlada Patapov, la ragazza sopravvissuta alla strage del Nova Festival, ritratta in un murale a Milano, commenta la vandalizzazione dell’opera “October 7th, Escape” dell’artista aleXsandro Palombo, realizzata in memoria delle vittime della strage di Hamas del 7 Ottobre e subito deturpata. “Ho saputo dal Daily Mail – ha detto la sopravvissuta in una dichiarazione condivisa sui profili social dell’artista – che le opere di aleXsandro Palombo sono state deturpate. Mi brucia il cuore pensare che ci siano persone che mescolano politica e opinioni sulla guerra con la terribile strage accaduta il 7/10, con tutte le atrocità commesse e con le persone che sono state rapite. Si comportano come se fossero senza cuore. Ero molto entusiasta di vedere le opere di aleXsandro Palombo accanto al dolore ed è stato bello vedere il suo supporto. Sono molto dispiaciuta che abbiano sottovalutato la sua arte e che l’abbiano vandalizzata. Spero – si legge ancora – che arrivino giorni migliori e che le persone capiscano che devono essere buone e coese, solo così arriverà la pace”. La ragazza israeliana con lo scialle rosso, che fugge disperatamente per salvarsi la vita dai terroristi di Hamas al Nova festival, è stata ritratta correndo tra tanti Teddy bear dilaniati sui muri dell’Università Statale di Milano. Appena spuntato il murale, qualcuno ha cancellato il suo viso e una gamba con vernice bianca. La notizia della vandalizzazione è stata ripresa dai giornali di mezzo mondo, dal New York post al Washington Times.

