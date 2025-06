Sorpassa bus col monopattino, grave 16enne a Milano

agenzia

Incidente nella notte, ragazzo con trauma cranico al Niguarda

MILANO, 15 GIU – Un ragazzo di sedici anni è stato portato in codice rosso con un importante trauma cranico all’ospedale Niguarda di Milano a causa di un incidente accaduto questa notte fra il suo monopattino e un autobus dopo l’una in via Litta Modignani all’angolo con via Comasina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, bus e monopattino erano in via Litta e stavano andando nella stessa direzione e l’incidente è avvenuto all’incrocio con via Comasina quando il ragazzo ha cercato di superare il mezzo dell’Atm.

