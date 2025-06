Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno

agenzia

A Centola: altri due in fuga, forse anche altro bandito ferito

CENTOLA (SALERNO), 23 GIU – Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha reagito sparando e ferendo uno dei malviventi. E’ avvenuto nella tarda serata di ieri. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Gli altri due sono in fuga: anche un altro bandito potrebbe essere stato ferito ma la circostanza è in fase di accertamento. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando e cercando i fuggitivi.

