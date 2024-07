Sorpreso con 132 kg di hashish, arrestato nel Pescarese

agenzia

Valore della droga, suddivisa in 1300 panetti, 400mila euro

PESCARA, 27 LUG – La Polizia di Stato ha arrestato un cinquantenne della provincia di Pescara trovato in possesso di 132 kg di droga. L’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara, con un sequestro senza precedenti, sul territorio (dieci gli arresti dall’inizio dell’anno ad oggi con complessivi 160 kg di stupefacenti sequestrati) ha evidenziato ancora una volta che l’hashish si conferma una droga molto diffusa soprattutto tra i giovani. Nell’ambito di una mirata attività volta al contrasto dello spaccio, disposta dal questore Solimene, il cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza: aveva con sé 130 kg di hashish suddivisi in 1379 panetti e 2 kg di marijuana suddivisi in 8 buste da 250 grammi. Il tutto per un valore complessivo di circa 400mila euro all’ingrosso. La droga, di diverse qualità, era destinata alla vendita al dettaglio in agosto. L’uomo, che formalmente risultava un professionista, ma non svolgeva alcuna attività, disponeva di auto di lusso e conduceva un tenore di vita elevato, è stato rinchiuso in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara.

