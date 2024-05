Sorpreso con tre coltelli a San Pietro, espulso ricercato Usa

agenzia

L'uomo fu arrestato dalla polizia lo scorso 10 aprile

ROMA, 09 MAG – Arrestato dalla polizia lo scorso 10 aprile mentre si trovava nei pressi del colonnato di piazza San Pietro armato di tre coltelli, il cittadino statunitense, nella lista dei 12 più ricercati dello Stato di New York, è stato espulso oggi con un provvedimento del Prefetto di Roma, seguito dal provvedimento di accompagnamento alla Frontiera emesso dal Questore di Roma. L’uomo era stato arrestato dal personale della polizia di Stato dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Era stato notato nelle adiacenze del colonnato di piazza San Pietro, al momento del deflusso dei fedeli intervenuti per l’udienza del Papa, mentre tentava di nascondere il volto, con il cappuccio della felpa. Subito fermato per un controllo, ha tentato di opporre resistenza ma una volta bloccato è stato perquisito e trovato con indosso tre coltelli da venti centimetri. Da ulteriori accertamenti subito effettuati è emerso che era giunto da poco in Italia ed era inserito nella lista dei 12 maggiori ricercati dello Stato di New York, per i reati di rapina e sequestro di persona.

