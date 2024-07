Sos Mediterranee: uomini mascherati disturbano soccorso in mare

agenzia

Arrivati con due gommoni. Recuperate tutte le 93 persone a bordo

ROMA, 09 LUG – Due gommoni non identificati sono intervenuti mentre era in corso l’operazione di recupero di 93 migranti a bordo di una barca di legno; due uomini mascherati sono saliti a bordo provocando il panico fra i migranti, alcuni dei quali si sono gettati in mare, prima di essere salvati. Lo racconta Sos Mediterranee sul suo profilo X, dove si può vedere anche il video che mostra i fatti. “Stamattina Ocean Viking – racconta l’ong – ha soccorso 93 persone, tra cui quattro donne e tre bambini, da una barca di legno a due livelli. Durante il soccorso, due gommoni non identificati sono arrivati sulla scena. Due uomini col volto coperto si sono imbarcati sulla barca coi sopravvissuti ancora a bordo, generando il panico tra i naufraghi. Diverse persone si sono dunque gettate in acqua. Circa quindici persone sono state recuperate dal nostro team. Gli uomini a volto coperto e i due gommoni sono poi ripartiti, trainando la barca vuota. Un naufrago è collassato sul ponte al suo arrivo su Ocean Viking per stress e ipotermia. Tutti i 93 naufraghi sono giunti su Ocean Viking”.

