Sospesa attività su piattaforma petrolifera Termoli dopo il rogo

agenzia

Operai ascoltati in Capitaneria. Accertamenti su origine fiamme

TERMOLI, 23 GEN – Sospese le attività sul Campo Rospo Mare, dopo l’incendio divampato ieri su una delle due piattaforme petrolifere situate al largo della costa molisana. Non risultano danni agli impianti né sversamenti di inquinanti in mare, almeno finora. Sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso), coordinati dal comandante Giuseppe Panico; questa mattina i dipendenti vengono ascoltati dagli ufficiali nell’ambito dell’indagine aperta ieri. Secondo un primo riscontro, sarebbe da escludere come punto di origine delle fiamme il ciclo produttivo legato all’attività di estrazione di idrocarburi. L’incendio che ha interessato la piattaforma B non si è propagato all’intero impianto grazie al rispetto delle procedure di sicurezza poste in essere dai lavoratori stessi. L’intervento rapido della Guardia costiera ha poi evitato ulteriori conseguenze. I Vigili del Fuoco di Termoli, intervenuti sulla piattaforma, per domare il rogo hanno utilizzato il sistema Ifex, che diffonde l’agente estinguente alla velocità di circa 400 km/h. L’impulso genera una nube di goccioline piccolissime e ciò permette di spegnere il fuoco rapidamente, utilizzando un quantitativo ridotto di agente estinguente. I pompieri hanno poi messo in sicurezza gli ambienti. “C’è un piano operativo che è stato rispettato – dichiara il comandante Panico – e ha permesso di contenere subito le fiamme. Non risultano danni né problemi in mare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA