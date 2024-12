Sospesi tre autisti Amazon, ‘non hanno caricato tutti i pacchi’

agenzia

Non avrebbero rispettato l'assegnazione dell'algoritmo

BOLOGNA, 09 DIC – Sospesi con effetto immediato per non aver caricato sul furgone tutti i pacchi assegnati dall’algoritmo di Amazon. È successo a tre autisti dipendenti di Team Work Srl, società in appalto presso il magazzino del colosso dell’e-commerce a Calderara di Reno (Bologna). Lo denuncia la Filt Cgil: “I lavoratori per ragioni di sicurezza non hanno caricato gli ultimi pacchi cosiddetti ‘over’, cioè di volume e peso superiore, e la loro società il successivo giorno lavorativo gli ha consegnato le lettere di sospensione dal lavoro con effetto immediato senza neppure attendere le giustificazioni del lavoratore”, spiega il sindacato.

