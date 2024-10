Sospetto ordigno bellico, evacuata scuola elementare a Pescara

agenzia

Trovato durante lavori. Sul posto artificieri dei Carabinieri

PESCARA, 15 OTT – Intervento degli artificieri dei Carabinieri in corso a Pescara nella centralissima via Regina Elena per la presenza di quello che si sospetta un ordigno bellico, rinvenuto in prossimità dell’area di un cantiere attivo per opere di manutenzione. Per precauzione in mattinata è stata fatta evacuare la scuola ‘Illuminati’, che comprende primaria e scuola dell’infanzia: gli insegnanti si sono spostati con gli alunni nel vicino parco Florida, in attesa dell’arrivo dei genitori che nel frattempo sono stati avvertiti. Sul posto, come da protocollo, si trovano anche sanitari e mezzi del 118, la polizia municipale e i Vigili del Fuoco. Le strade di accesso all’area sono state chiuse al traffico.

