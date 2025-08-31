Sotto Torre di Pisa cori ultras Roma ‘Duce, Duce, Duce’

agenzia

Turisti filmano corteo improvvisato di romanisti in trasferta

PISA, 31 AGO – Decine di ultras della Roma sabato pomeriggio, prima della partita di campionato contro il Pisa, ha sfilato in un corteo improvvisato sotto la Torre pendente e tra i monumenti di piazza dei Miracoli hanno inneggiato a Benito Mussolini. I tifosi giallorossi hanno poi scandito altri cori a favore della propria squadra sul motivo musicale di ‘Faccetta nera’, celebre motivo fascista dedicato all’espansionismo coloniale. L’episodio sarebbe durato pochi minuti e senza contatti diretti con i tifosi pisani. Sui social comunque il video dei romanisti che inneggiano al duce circola e mostra tanti turisti che osservano la scena e alcuni di loro la filmano. I romanisti marciano vicino alla Torre di Pisa, cantano e alzano anche dei bastoni, vigilati a distanza dalle forze dell’ordine in equipaggiamento antisommossa.

