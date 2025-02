Sottopasso allagato, agenti si tuffano e salvano anziano e cane

agenzia

A Cecina, uomo in auto aveva violato transenne

(v. ‘Maltempo: fiumi in piena…’ delle 9.25 circa) (ANSA) – CECINA (LIVORNO), 01 FEB – Allagamenti nel Livornese e nella zona di Cecina (Livorno) dove si attende l’arrivo della piena del fiume che non dovrebbe creare grossi problemi. Rimane chiuso il sottopasso di via Guerrazzi allagato dalle piogge dove stamani un anziano con il suo cane a bordo della sua auto è stato salvato da due agenti della polizia municipale che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. L’anziano aveva ignorato le transenne rimanendo bloccato nell’acqua alta. Allagamenti su tutto il territorio comunale e in zona Acquapark, caduto un albero. Il ponte alla foce di Marina di Cecina è rimasto aperto alla circolazione, dice la sindaca Burgalassi.

