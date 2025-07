Sottosegretari Lega, presto procedura d’ufficio per furto

agenzia

Molteni-Ostellari, altri decreti sicurezza contro reati odiosi

ROMA, 15 LUG – “La Lega è al lavoro per introdurre norme in grado di prevenire e reprimere ogni genere di fenomeno criminale. Il decreto sicurezza, varato dal governo, è stato solo il primo passo. Ne seguiranno altri. Dalla tutela processuale per chi si difende e difende le persone perbene, alla proposta della Lega sulla procedibilità d’ufficio per i reati più odiosi, come il furto con destrezza”. Così all’ANSA Nicola Molteni e Andrea Ostellari, rispettivamente sottosegretari all’Interno e alla Giustizia.

