Spacciavano in discoteca, tra gli arrestati a Cagliari 3 dj

agenzia

Ai domiciliari anche il produttore e musicista Tooker

CAGLIARI, 07 APR – Ci sono tre disc jockey tra le sette persone arrestate nell’ambito dell’operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che hanno smantellato un presunto gruppo criminale specializzato nello spaccio di droghe sintetiche nei locali notturni a Cagliari e nell’hinterland. In carcere sono finiti Matteo Putzu, 31 anni di Maracalagonis, conosciuto negli ambienti come Dj Zola, che secondo gli investigatori avrebbe tenuto i contatti con l’estero per rifornirsi di droghe sintetiche; Andrea Murru, 36 anni di Quartucciu, anche lui dj; Oussama Moi, 38 anni di Cagliari; Davide Francesco Gerina, 29 anni, residente a Villasimius. Ai domiciliari è, invece, finito un produttore e dj che si esibisce in tutta Europa e negli Usa: Christopher Wayne Tooker, 39 anni, residente a Carloforte. Sempre agli arresti domiciliari sono finiti Alessio Lenori, 29 anni, di Cagliari ed Edoardo Antonio Bonogli, 25enne, di Villacidro. Un ottavo uomo, destinatario del provvedimento restrittivo ai domiciliari, è attualmente ricercato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA