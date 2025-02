Spaccio all’interno di un ristorante, cuoco denunciato a Forlì

agenzia

La cocaina su un piatto, tenuta vicino agli alimenti

FORLI, 21 FEB – Il cuoco di un ristorante del centro di Forlì, un 41enne, è stato denunciato dalla polizia per reati in materia di stupefacenti. Il caso ha preso il via la sera di San Valentino, quando il cuoco è stato sorpreso, in cucina, con un piatto di portata sul quale erano riposte 8 ‘strisce’ di cocaina ed un involucro contenente analoga sostanza. La cocaina era detenuta vicino ad alimenti che venivano cucinati per essere serviti ai clienti del locale, con pericolo di contaminazione. I poliziotti hanno anche trovato, vicino al piatto, un bilancino elettronico pesa milligrammi ed una cannuccia di plastica intrisa della medesima sostanza, segno che la droga era pronta per essere consumata anche da altre persone presenti. Un cane antidroga ha poi fiutato altro stupefacente in un armadietto. Sono stati così scoperti dei panetti di hascisc per un peso di oltre 200 grammi, ecstasy, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

