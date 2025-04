Spaccio di droga, dj Cagliari indagato anche per pedopornografia

agenzia

Avrebbe condiviso su canali criptati immagini con minori

CAGLIARI, 08 APR – E’ indagato anche per divulgazione di materiale pedopornografico il dj arrestato ieri nell’ambito dell’operazione dei carabinieri sullo spaccio di droghe sintetiche nei locali della movida di Cagliari e dell’hinterland che ieri ha fratto finire in manette sette persone. “Secondo quanto emerso dalle attività investigative, condotte anche attraverso il monitoraggio di canali di comunicazione criptati e gruppi chiusi presenti su piattaforme di messaggistica istantanea – spiegano i carabinieri -, il dj avrebbe condiviso più volte – tra il dicembre 2023 e il giugno 2024 – immagini e video dal contenuto pedopornografico in spazi virtuali apparentemente riconducibili alla promozione di serate e locali, ma che celavano una seconda finalità illecita. Il materiale è stato trasmesso in ambienti digitali non protetti da restrizioni individuali, rendendolo accessibile a un’ampia platea di utenti”. Il materiale diffuso sui canali è stato analizzato e ci sono ulteriori accertamenti in corso per “ricostruire la rete di rapporti digitali dell’indagato, valutando la portata della diffusione e la provenienza dei file”.

