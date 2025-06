Spara a barista che si difende con la scopa, interrogato un uomo

agenzia

Forse imminente la svolta nelle indagini sulla rapina di Salerno

SALERNO, 17 GIU – Aveva cacciato con la scopa l’uomo che stava facendo una rapina nel suo bar e che, prima di fuggire, gli aveva sparato, mancandolo per un pelo: ora il presunto responsabile di quel colpo, il cui video postato sui social dal proprietario del bar è diventato virale, è sotto interrogatorio da parte della Polizia di Salerno. L’uomo, un 42enne salernitano, potrebbe essere il responsabile anche di un altro tentativo di rapina, compiuto sempre sabato notte, poco dopo essere fuggito dal bar. In questo caso, in tangenziale, il rapinatore, prima di fuggire a mani vuote, aveva colpito il dipendente di una pompa di benzina con il calcio della pistola. La Polizia, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, ha avuto sin da subito un quadro chiaro e, adesso, potrebbe esserci la svolta.

