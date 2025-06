Spara a barista che si difende con la scopa, un fermo

agenzia

L'uomo è accusato di due tentativi di rapina

SALERNO, 17 GIU – E’ stato sottoposto a fermo da parte della Polizia l’uomo sotto interrogatorio per la tentata rapina avvenuta sabato notte a Salerno, dove un malvivente aveva sparato contro il titolare dell’esercizio commerciale (senza colpirlo) che aveva preso una scopa per difendersi. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile guidata dal vicequestore Elvio Barbati. Alle 16 ci sarà una conferenza stampa in procura. Il fermato, un 42enne salernitano, è accusato di essere il responsabile anche di un altro tentativo di rapina, compiuto sempre sabato notte, poco dopo essere fuggito dal bar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA