Spara a rapinatori,indagato per omicidio e occultamento cadavere

agenzia

L'uomo avrebbe ammesso di aver ucciso e nascosto il corpo

CENTOLA (SALERNO), 25 GIU – È indagato per omicidio e occultamento di cadavere il proprietario della villetta alla periferia di Centola, in provincia di Salerno, dove domenica scorsa si sarebbe verificato un tentativo di rapina da parte di una banda composta da tre persone contro le quali il proprietario dell’abitazione avrebbe sparato, ferendone due, uno dei quali è morto. L’uomo, un imprenditore, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, conducendo gli inquirenti al ritrovamento del corpo senza vita di un cittadino albanese, rinvenuto questa mattina in fondo a un dirupo, avvolto in alcuni teli. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la vittima farebbe parte del gruppo di malviventi che si era introdotto nell’abitazione. Le modalità del ritrovamento lasciano intendere che la morte non sia avvenuta sul posto, ma che il cadavere sia stato trasportato e nascosto successivamente. A indagare sono i carabinieri della compagnia di Sapri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. L’attività investigativa prosegue per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità di altre persone coinvolte nel tentativo di rapina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA