Spara al nuovo compagno della sua ex e poi si toglie la vita: l’omicidio davanti a una scuola

NEL NAPOLETANO

Due morti questa mattina a Napoli. Si tratta di un omicidio suicidio. Dapprima l’uomo che poi si è tolto la vita ha ucciso un altro uomo con alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era sul proprio veicolo in via Marano Pianura, all’altezza del civico 181 nel comune di Marano di Napoli, nei pressi di una scuola. Poi l’assassino è fuggito e si è sparato in auto lungo la strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli.

Stando a una prima ipotesi investigativa l’uomo lo avrebbe fatto per motivi passionali. La vittima, infatti, era il nuovo compagno della sua ex.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti l’omicida, che era in sella a uno scooter, avrebbe provato ad avvicinare la vittima che si trovava in auto già qualche chilometro prima, venendone respinto con una manovra che lo ha fatto cadere.

Una volta rimessosi in sella ha di nuovo raggiunto l’obiettivo, complice anche il traffico determinato a quell’ora dall’ingresso degli alunni nella vicina scuola dell’infanzia, e lì ha fatto fuoco più volte con una pistola.

Diversi i colpi sparati all’indirizzo della vettura al cui interno c’era la vittima che non ha fatto in tempo a fuggire: almeno cinque i fori ben visibili sul parabrezza dell’auto.