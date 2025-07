Spara alla festa dei bimbi, ‘non volevo uccidere’

agenzia

Prima dell'omicidio c'era stata una lite per la musica alta

MAROTTA, 12 LUG – “Non volevo uccidere, non volevo che morissero”. Lo avrebbe detto durante l’interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro Urbino) Sandro Spingardi, 70 anni, ora in carcere a Pesaro, che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, a Marotta, ferendo anche la nipote 28enne durante una festa con bambini. Il delitto è avvenuto in un pergolato esterna all’abitazione in un’area dove viveva la vittima e dove risiede l’omicida in una roulotte: la lite tra lui e i presenti, prima della sparatoria, sarebbe avvenuta a causa della musica alta di cui il 70enne si lamentava.

