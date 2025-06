Spara alla gamba a un 25enne e fugge, giovane fermato da Cc

agenzia

Il ferimento nel Milanese, vittima non è in pericolo di vita

MILANO, 07 GIU – Un ventenne italiano è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio ieri nella tarda serata dai carabinieri della Tenenza carabinieri di Rozzano e della Compagnia di Corsico, in provincia di Milano, perché sospettato di aver sparato a una gamba ai danni di un 25enne, probabilmente per motivi di gelosia legati a una ragazza. Il ventenne si era poi dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa e trasportata alla clinica Humanitas dopo aver perso molto sangue ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

