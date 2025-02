Spara con pistola giocattolo a scuola, due denunciati

agenzia

Usata un'arma a pallini di plastica, nessun ferito

SALERNO, 04 FEB – Un 18enne e un 19enne di Salerno, entrambi studenti del liceo classico “Tasso”, sono stati denunciati dalla Polizia – a vario titolo – per titolo per porto di oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine avrebbero introdotto ed utilizzato una pistola giocattolo all’interno della propria scuola. Il fatto è avvenuto mentre era in corso la “Settimana dello Studente” e, secondo quanto riferito da fonti qualificate, sarebbe nato per gioco. La pistola giocattolo sarebbe stata portata a scuola da uno dei due giovani, mentre l’altro l’avrebbe utilizzata, esplodendo a distanza un colpo che ha raggiunto un compagno. Il pallino di plastica non ha provocato conseguenze o feriti. La dirigente dell’istituto di piazza San Francesco ha comunque richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno denunciato i due ragazzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA