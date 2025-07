Spara e ferisce un conoscente a Forlì, 29enne arrestato

agenzia

Intervento dei carabinieri, vittima 39enne non è grave

FORLÌ, 15 LUG – Ha sparato con un fucile di piccolo calibro a un conoscente con il quale aveva avuto in precedenza un dissidio. I carabinieri di Forlì hanno arrestato un 29enne che dovrà rispondere di detenzione e porto di arma clandestina e alterazione di armi, nonché di ricettazione e lesioni personali aggravate. Erano circa le 21 di ieri sera quando è scattato l’allarme per l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. I militari hanno trovato e soccorso un 39enne del Senegal, ferito alle gambe. L’uomo è stato medicato per lesioni multiple agli arti inferiori e ricoverato in osservazione, ma le sue condizioni sono buone. Partite le ricerche di chi aveva sparato, il ricercato si è consegnato ai carabinieri, ammettendo di avere sparato e consegnando l’arma. L’arma, un fucile calibro 12, è risultato alterato in alcune caratteristiche meccaniche e con la matricola abrasa. Il 29enne è stato perciò arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA