Sparatoria a Foggia, uomo ferito ad un braccio

agenzia

E' accaduto ieri sera, indaga la polizia

BARI, 03 AGO – Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella tarda serata di ieri a Foggia in via Sbano. A quanto si è appreso un uomo di 45 anni è stato ferito ad un braccio. Stando ad indiscrezioni l’uomo era in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un uomo in sella ad una bici che gli ha sparato contro una fucilata che lo ha raggiunto al braccio. Soccorso è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Indagini sono in corso da parte della polizia.

