agenzia

I colpi esplosi in strada nel quartiere Miano

NAPOLI, 04 FEB – Una sparatoria si è verificata poco fa a via Janfolla, alla periferia nord di Napoli, nel quartiere Miano: due le persone raggiunte da colpi di arma da fuoco di cui una verserebbe in gravi condizioni. In arrivo sul posto un’ambulanza e diverse volanti della polizia.

