Sparatoria in un campo nomadi a Milano, due feriti

agenzia

Si presentano autonomamente in due ospedali

MILANO, 17 FEB – Due persone si sono presentate ferite, questa sera, a Milano, in due diversi pronto soccorso. Secondo le prime informazioni, si tratta di due uomini che sarebbero rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel campo nomadi in via Chiesa Rossa, a Milano. Sul posto 118 e Carabinieri. Il 118, in particolare, ha riferito che i due si sono presentati all’Humanitas di Rozzano (Milano) e al San Paolo, mentre un’ambulanza è stata mandata in prevenzione in via Chiesa Rossa 351.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA