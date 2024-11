Sparatoria nel Napoletano, arrestato un 18enne

agenzia

La vittima ferita a colpi d'arma da fuoco alla gamba destra

NAPOLI, 29 NOV – Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Napoli per un uomo ferito. Un 36enne era a terra, con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Non in pericolo di vita, la vittima è stata portata in ospedale dove è stata estratta l’ogiva di un proiettile. L’uomo non ha fornito spiegazioni ai militari. Spunti concreti sono emersi dall’accurata analisi delle immagini di videosorveglianza installate in zona. Seguendo le tracce a ritroso, i carabinieri sono stati in grado di identificare la mano che avrebbe esploso i colpi. In manette un 18enne stabiese, già noto alle forze dell’ordine. È ora in carcere, in attesa di giudizio. Sono ancora in corso indagini per chiarire le motivazioni del gesto e la sua matrice

